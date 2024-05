Bonifica discariche, Gava: raggiunti risultati storici

Roma, 15 mag. (askanews) – “Questo è un risultato importantissimo per cui dobbiamo ringraziare il Generale Vadalà, tutta la sua struttura e tutto il Cufaa. Un risultato storico: nel 2017 alla struttura abbiamo affidato oltre 81 discariche ed oggi 74 sono chiuse, con un risparmio imponente di fondi per lo Stato, essendo in infrazione con 42 milioni ed oggi ne paghiamo 3,6. Ma oltre all’aspetto economico c’è l’aspetto ambientale: noi andiamo a riconsegnare dei territori che sono stati bonificati con un grande passo in avanti per la salute dei cittadini ma soprattutto per l’ambiente”.

Lo ha affermato Vannia Gava, Vice Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, in occasione della presentazione della XIII relazione semestrale sullo stato delle discariche abusive Italiane relative alla causa europea c-196/13.