Bonifiche, Brighetti (Iren Ambiente): centrale economia circolare

Roma, 22 lug. (askanews) – “Quando parliamo di bonifiche ed economia circolare diventa sempre più importante approfondire il tema in maniera sempre più specializzata e specialistica. In particolar modo per le bonifiche, argomento molto articolato. Dove si parla di normativa ma anche di bonifiche e smaltimenti rifiuti, con la parte più importante legata all’economia circolare e alla possibilità di restituire siti contaminati e bonificati ad arrività produttive,

quindi poterli risanare sia dal punto di vista ambientale, come un parco, restituendo il sito alla comunità per scopi più ludici, ma anche di trasformare queste aree in aree che ritrovano un respiro di carattere industriale”.

Lo ha dichiarato Alessandro Brighetti, responsabile dell’area smaltimenti, rifiuti speciali e bonifiche di Iren Ambiente, intervenuto alla prima CFA Summer School a Genova.