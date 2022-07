Bonifiche, Paparella: far conoscere tecnologie eccellenza Italia

Roma, 22 lug. (askanews) – “In questo particolare momento storico abbiamo una grande opportunità in Europa e in Italia. Mi riferisco ai 2,8 milioni di siti potenzialmente inquinati a livello Europeo ma anche ai 31 mila Siti di Interesse Regionale presenti nel nostro Paese, ai 42 Siti di Interesse Nazionale, ai siti orfani, alle discariche, alle discariche abusive, aree che hanno bisogno di essere risanate e rigenerate per il benessere dei cittadini.

L’ Italia è un Paese ricchissimo di tecnologie e di imprese eccellenti che dobbiamo far conoscere ed applicare maggiormente. Confronto, condivisione e formazione sono tra i nostri principali obiettivi così come rendere sempre più solido e funzionale il rapporto pubblico- privato”.

Lo dichiara Silvia Paparella, general manager di RemTech Expo, in occasione della prima edizione della CFA Summer School a Genova.