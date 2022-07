Bonifiche, Subcommissario Tarantino: confronto pubblico-privato

Roma, 22 lug. (askanews) – La CFA Summer School “è’ un’importante occasione per un confronto tra il pubblico e il privato, per situazioni non solo teoriche ma anche molto concrete in cui dimostriamo che è possibile stressare

le tempistiche ed accelerare per portare a casa delle bonifiche e delle messe in sicurezza, risanando i territori e risolvendo problematiche che generano una sanzione a carico della Repubblica Italiana e che permettono un cambio di utilizzo dell’area risanando il territorio un tempo colpito da problematiche di

contaminazione.

E’ sempre molto utile avere un confronto che coinvolga attori con una formazione giuridica e tecnica e che permetta di mettere insieme tutta una serie di ragionamenti su aspetti diversi riportando al centro l’importanza della conferenza di servizio come momento di sintesi”.

Lo dichiara il Tenente Colonnello Nino Tarantino, sub commissario della struttura commissariale per le discariche in infrazione europea, in occasione della CFA Summer School a Genova.