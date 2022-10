Bonino alla Festa Induista della Luce: “Diversità è ricchezza”

Roma, 7 ott. (askanews) – “Io questa realtà non la conoscevo proprio, il che è abbastanza soprendente perché sono una persona che è attenta alle diversità che vivono nel nostro Paese, per rispetto, ma anche per ricchezza, perché io credo che la diversità sia ricchezza, purché trovi una formula di dialogo permanente, altrimenti ognuno sta chiuso nel suo ghetto, grande o piccolo che sia, questo vale anche per noi”: così ad askanews Emma Bonino, già senatrice e leader di +Europa, ospite del convegno “Dana Dharma.

Il valore del dono: Luce per una società non violenta”, evento organizzato dall’Unione Induista Italiana che celebra la ricorrenza del “Diwali”, la Festa della Luce, e che anticipa la giornata di festeggiamenti in programma martedì 11 ottobre all’Auditorium della Conciliazione a Roma al titoolo “Arte e cultura dell’India in dono per tutti”.

“Molti dei miei colleghi pensano che le diversità minino l’identità nazionale, io penso esattamente l’inverso, che la nostra identità sia basata sulle persone, indipendentemente dal colore della pelle, però ricordatevi che il sangue per tutti è rosso”, ha aggiunto Bonino.