Boniperti: Giletti, ‘sua ’sciocchezza’ di non acquistare Maradona fu scaricabarile di Agnelli’**

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “L’intervista a Mixer di Agnelli, in cui il presidente della Juventus racconta del proprio colloquio con Boniperti riguardo l’opportunità di prendere in considerazione ‘un giovane che ha delle doti eccezionali’ fu il classico scaricabarile”. Giletti smentisce, parlando con l'Adnkronos, la “sciocchezza” che, secondo Gianni Agnelli, fece Boniperti non volendo consigliare all’Avvocato l’acquisto di Maradona.

Nell’intervista dell’84 con Gianni Minoli, Agnelli raccontava di aver indicato a Boniperti il nome di Maradona e che questi rispondesse: “Questo nome che mi sembra una bestemmia… non mi stia a scocciare… Se fosse qualcuno lo saprei”. Invece, afferma Giletti che con Minoli ha collaborato per diversi anni a Mixer, “Boniperti mi disse che le cose non andarono affatto così e che l’Avvocato scaricò la responsabilità su di lui, ma in realtà si trattava di una questione di costi evidentemente troppo alti”.