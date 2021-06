Il conduttore Paolo Bonolis, ospite a “Il Punto Z”, ha risposto alle recenti critiche ricevute dallo storico volto Rai, Pippo Baudo, in merito al suo lavoro.

Il conduttore Mediaset Paolo Bonolis ha risposto alle critiche che gli sono state rivolte da Pippo Baudo, volto storico della Rai.

Bonolis, la risposta a Pippo Baudo: “Ognuno si accanisce come vuole”

L’ex conduttore Rai Pippo Baudo ha recentemente espresso alcune considerazioni in merito al collega Mediaset Paolo Bonolis.

Baudo, infatti, che ha da poco compiuto gli 85 anni, ha spiegato di apprezzare molto l’ingegno, l’intraprendenza e il talento di Bonolis ma di trovare i suoi programmi estremamente volgari e inappropriati.

Le dichiarazioni di Baudo hanno rapidamente fatto il giro del web e sono state accolte con diplomazia dal conduttore Mediaset che ha scelto di commentarle in occasione della sua partecipazione a Il Punto Z, format condotto da Tommaso Zorzi e in onda sulla piattaforma Mediasetplay.

In questo contesto, quindi, Paolo Bonolis ha risposto alle domande che gli sono state poste dal vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, affermando di essere tranquillo sul modo in cui svolge il proprio lavoro e spiegando: “Ognuno dice quello che può, che deve fare? Pippo pensa quello e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni.

Ognuno si accanisce come vuole”.

Bonolis, il ruolo di opinionista della moglie al GF Vip

Nel corso della sua partecipazione a Il Punto Z, Paolo Bonolis ha commentato anche il nuovo ruolo televisivo che stato affidato alla moglie, Sonia Bruganelli, scelta personalmente da Alfonso Signorini come opinionista per la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Insieme a Sonia Bruganelli, inoltre, sarà presenti anche l’ex concorrente del GF Vip Adriana Volpe.

In merito al coinvolgimento della moglie nel reality show, Bonolis ha ribadito di non essere un fan del genere ma si è anche dichiarato pronto a seguire il programma per sostenere la consorte, asserendo: “Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante”.

Bonolis, i rumors sulla crisi matrimoniale

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono sposati nel 2002 e hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele.

In seguito alla pubblicazione di alcuni post su Instagram da parte della donna, tuttavia, i fan della coppia hanno ipotizzato che il matrimonio tra i due sia in crisi e si prospettino problemi in ambito familiare. Le voci, tuttavia, non sono state confermate né smentite dai diretti interessati.