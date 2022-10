Bonolis sulla malattia della figlia: “Fa male, non so come affrontarlo”

Il Bonolis del privato nel romanzo "Notte fonda", il conduttore parla anche dei suoi dolori familiari

Da anni ormai è uno dei volti più noti della televisione italiana, divertente, irriverente, sempre al passo coi tempi e con la battuta pronta, Paolo Bonolis. Il famoso conduttore tv nonostante la sua grande esposizione mediatica, ha sempre tenuto abbastanza riservata la propria vita privata, che però è trasparsa maggiormente nella sua nuova veste di scrittore nel romanzo “Notte fonda”.

Insomma il Paolo Bonolis su carta apre il suo mondo al pubblico in un modo inaspettato, da questo è partito il Corriere della Sera nella sua intervista che ha toccato molti punti dolenti della vita privata del conduttore, compresa la triste vicende di sua figlia Silvia.

La figlia Silvia e: “Le rabbie che uno conserva”

Sposato dal 2002 con Sonia Bruganelli, Bonolis ha avuto da lei 3 figli: Silvia, Davide e Adele. Quando Silvia era ancora in fasce però, durante un intervento è andata in ipossia, che le ha causato una compromissione parziale delle attività motorie e celebrali. Di fronte ad una tragedia simile un genitore non può essere preparato: «Sono piccole rabbie che uno conserva. Non sono felice di questa cosa. Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell’anima, mi diverte, è piena di energia.

Però quello che è successo è successo, e come disse il Marchese del Grillo: potrò essere ancora un po’ incazzato per ‘sto fatto? Mi fa rabbia perché non ho armi per affrontarlo se non l’accettazione e l’amore. Però a me fa male. Tutto qua».