Bonomi: Pnrr strumento importante, ora c'è minor attenzione

Roma, 9 mar. (askanews) – “Il Pnrr è uno strumento importantissimo. Credo che ci sia in questo momento una minor attenzione ed è il motivo per cui noi abbiamo colto in maniera molto positiva questo invito da parte dell’Anci, proprio perché riteniamo che i sindaci delle Città Metropolitane con il loro territorio possono scaricare veramente a terra una parte importante e peraltro non vista solo per singolo territorio ma anche in sinergia”: lo ha affermato Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, a margine dell’incontro dedicato al confronto sulla realizzazione dei progetti del Pnrr con i sindaci delle Città metropolitane guidati dal presidente Anci Antonio Decaro nella sede dell’Anci a Roma.

“Ci sono degli esempi, so che stanno parlando di Genova, Milano, Torino, per fare un esempio, dove l’effetto moltiplicatore è importante”, ha aggiunto.