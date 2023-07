Bonomi: smart working e cassa integrazione soluzioni contro il caldo

Roma, 21 lug. (askanews) – “La nostra idea è quella di perseguire un protocollo come è stato fatto ai tempi del covid, quindi sottoscrivere un protocollo tra le associazioni datoriali e i sindacati per consentire di avere delle soluzioni straordinarie in questo periodo che possano coprire tutta la platea di lavoratori. Stiamo parlando anche di qualcosa di particolare sullo smart working, quindi allargare di nuovo la possibilità di ricorrere a questa tipologia di lavoro, in modo di consentire ai lavoratori di non spostarsi e rimanere presso le proprie abitazioni. Ci sono una serie di soluzioni, tra cui quella della cassa integrazione, per i lavori più impattati da questa ondata di calore”: lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite a Start su Sky Tg24.