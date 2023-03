Bonomi: stop Ue motori termici? A rischio sostenibilità sociale

Roma, 9 mar. (askanews) – “Noi abbiamo sempre dichiarato che condividiamo gli obiettivi: vogliamo un pianeta più pulito, più sostenibile, però lo spirito iniziale con cui avevamo condiviso questo percorso in Europa era della neutralità tecnologica. Nel momento in cui invece si fanno delle scelte dall’alto queste condizionano ovviamente le filiere industriali, il che vuol dire mettere a rischio la sostenibilità sociale. Se si fa questa scelta bisogna avere il coraggio di dire quale è l’impatto e come lo sosteniamo”: così Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, a margine dell’incontro dedicato al confronto sulla realizzazione dei progetti del Pnrr con i sindaci delle Città metropolitane guidati dal presidente Anci Antonio Decaro nella sede dell’Anci a Roma.