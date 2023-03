Bonsignore (Fondazione Sicilia): "Senza Ponte sullo Stretto né sviluppo né infrastrutture"

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - "Il Ponte è una sfida necessaria e utile, soprattutto per lo sviluppo economico non solo della Sicilia e della Calabria ma dell'intero Paese. Se ne parla da tanto tempo. E' arrivato il momento di prendere una decisione e di non fare promesse ...

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) – "Il Ponte è una sfida necessaria e utile, soprattutto per lo sviluppo economico non solo della Sicilia e della Calabria ma dell'intero Paese. Se ne parla da tanto tempo. E' arrivato il momento di prendere una decisione e di non fare promesse elettorali poi non mantenute. Noi siciliani siamo stanchi di essere presi in giro". Lo ha detto Raffaele Bonsignore, presidente di Fondazione Sicilia, in occasione dell'incontro dal titolo 'Il Ponte sullo Stretto una sfida necessaria', in programma oggi al Teatro Massimo di Palermo.

"La nostra Costituzione all'articolo 119 ha inserito il tema dell'insularità – ha spiegato – e impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che oggi non sono più accettabili. Inutile parlare di ferrovie veloci, senza il Ponte non le avremo mai, né di sviluppo sociale, impossibile senza questa opera. Basta parole e promesse elettorali: è un'occasione unica per la Sicilia, speriamo che finalmente – e ci sono tutte le premesse sia da parte del Governo nazionale che dei nostri governatori – si passi dalle parole ai fatti". Per Bonsignore "non c'è motivo di perdere ulteriore tempo. Ci sono anche i soldi. Non farlo significa non volere eliminare l'insularità della Sicilia e non consentirle un pieno sviluppo economico e sociale".