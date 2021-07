Bonucci e Chiellini inseparabili, lo sfottò social: “Noi continuiamo a mangiare pastasciutta”

Bonucci e Chiellini salutano i tifosi dalla località di mare in cui stanno trascorrendo le vacanze: il mito della pastasciutta invade i social network.

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, freschi campioni d’Europa dopo la vittoria dell’Italia, hanno postato una foto provocatoria che ha mandato letteralmente in estasi i tifosi.

Bonucci e lo sfottò con la pastasciutta

I due calciatori si trovano insieme in vacanze con le rispettive famiglie.

Dalla Sardegna è partito un messaggio social che nel giro di poco tempo ha superato le 130mila interazioni social. “Noi continuiamo a mangiare pastasciutta… e voi?” ha scritto Bonucci su Facebook. I difensori si stanno rilassando dopo un periodo intenso e adesso cercano di riposarsi. Il commento social dei due era accompagnato da un piatto di pasta al sugo condiviso e due forchette pronte ad assaporare una prelibatezza per il palato

Bonucci leader della pastasciutta con Chiellini

Il messaggio di Bonucci si rifà al gol del pareggio, segnato dal difensore contro l’Inghilterra in finale, e all’esultanza nel finale, con tanto di frase diventata ormai un cult sui social.

Sono passati diversi giorni dalla conquista del secondo Europeo della storia italiana, ma la gioia è ancora incontenibile. Il messaggio è quindi un chiaro riferimento all’esultanza rivolta ai tifosi inglesi accorsi allo stadio “Wembley” di Londra. La frase “Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta” pronunciata proprio da Bonucci verso Chiellini è stata pronunciata dopo il trionfo ottenuto grazie ai calci di rigore. La festa passa anche da un invitante piatto di pasta al sugo in attesa di ripartire in campionato con la maglia della Juventus.

Da Bonucci e la pastasciutta alla borraccia di Pickford

Sono passati ormai giorni dal trionfo in finale dell’Italia contro l’Inghilterra ad Euro 2020: non mancano a tal proposito delle novità e dei retroscena relativi all’ultimo atto della competizione che tante sorprese ha regalato, in un senso o nell’altro a seconda dei punti di vista. Il protagonista di un particolare avvenimento è il portiere Jordan Pickford. Sulla borraccia di Pickford erano presenti i nomi dei giocatori azzurri utilizzati maggiormente da Roberto Mancini per calciare i rigori.

La finale giocata a “Wembley” tra Italia e Inghilterra è stata da più parti viene criticata per la scelta, da parte del governo britannico, di riempire lo stadio di Londra al 75% della capienza massima. Visto il periodo di emergenza causa pandemia da Coronavirus non sono state poche le critiche a riguardo.