Bonus 200 euro, chi non potrà riceverlo? La lista dei disinteressati

Non tutti potranno beneficiare del famoso bonus 200 euro, dai tirocinanti a chi percepisce l’indennità di accompagnamento: ecco le categorie interessate

A luglio, nella busta paga, è previsto il bonus 200 euro al settore pubblico: il Decreto Aiuti prevede che per i dipendenti pubblici i 200 euro arrivino direttamente in busta paga con il prossimo stipendio. Ma non tutti potranno riceverlo.

Bonus 200 euro, le categorie che non lo riceveranno

Saranno circa 30 milioni gli italiani lavoratori che riceveranno il bonus 200 euro, ma non tutti i lavoratori lo avranno. In particolare, ci sono nove categorie di lavoratori che non lo riceveranno, si tratta, in ordine di: