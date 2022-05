Bonus 200 euro in busta paga: quando arriva e a chi spetta

Per far fronte al caro vita, milioni di italiani riceveranno un bonus di 200 euro una tantum in busta paga: quando arriva e a chi?

Il decreto Aiuti del governo ha introdotto un nuovo bonus per lavoratori dipendenti e pensionati del valore di 200 euro: vediamo quando arriva e a chi spetta l’erogazione che avverrà direttamente in busta paga.

Bonus 200 euro in busta paga: a chi spetta

Si tratta di un sostegno una tantum introdotto per permettere alle famiglie di fare in parte fronte al caro vita delle ultime settimane. Ad aprile il tasso d’inflazione è stato infatti del 6,2% (soprattutto a causa dei prezzi dell’energia) e i prezzi di numerosi beni primari sono aumentati mettendo a dura prova non pochi cittadini.

Il bonus spetta a coloro che sono titolari di reddito da lavoro, sia subordinato che privato, o da pensione.

Requisito essenziale per ottenerlo è però quello di avere un reddito inferiore a 35 mila euro. Una platea che, osservando la cifra stanziata (6 miliardi), dovrebbe corrispondere a circa 28/30 milioni di italiani.

Bonus 200 euro in busta paga: quando arriva

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, il premier Draghi ha spiegato che:

per i pensionati il bonus sarà pagato direttamente dall’INPS e sarà caricato nel cedolino mensile ;

; per i lavoratori dipendenti l’erogazione avverrà in busta paga ma sarà anticipata dal datore di lavoro (e recuperata al primo pagamento d’imposta possibile);

(e recuperata al primo pagamento d’imposta possibile); per i lavoratori autonomi non sono invece state date informazioni.

Quanto infine ai tempi, per le pensioni è verosimile pensare che la somma sarà a disposizione nel cedolino di luglio 2022, quando per molti pensionati verrà pagata anche la quattordicesima, mentre per i lavoratori verrà data indicazione ai datori di lavoro affinché possano procedere ad anticipare il bonus nella busta paga di giugno o al massimo di luglio.