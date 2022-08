Bonus 200 euro ma non per tutti: chi è stato escluso e perché

Fondamentale il requisito del reddito under 35mila e quello della cittadinanza italiana al primo luglio 2022: Bonus 200 euro a molti ma non per tutti

In gran parte pagato a luglio il Bonus 200 euro è valido ma non per tutti: la misura del governo Draghi è stata pagata a molti ma ci sono categorie che non ne gioveranno. Ci sono esempi che però esulano dalle categorie sociali e investono il parametro del reddito.

Ad esempio tra pensionati e lavoratori ci sarebbero molti cittadini che si lamentano di non aver ancora ricevuto il bonus.

Bonus 200 euro ma non per tutti

E quel contributo una tantum che il Governo aveva stanziato per contrastare il caro bollette e l’incremento del costo della vita decisamente avrebbe fatto comodo. Ma cosa è successo? Che semplicemente la misura viene concessa ai lavoratori e agli anziani che abbiano un reddito inferiore ai 35mila euro.

Ma non è finita: bisogna avere anche la residenza in Italia alla data del primo luglio 2022, altrimenti si è fuori.

A chi tocca e a chi non ancora

Il bonus è diretto a lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, disoccupati in Naspi e pensionati e la più parte di essi ha già goduto dell’erogazione nel cedolino della pensione o nella busta paga di luglio. C’è un’altra categoria di esclusi: per paradosso sono i precari della scuola a cui però si dovrebbe procedere con il riconoscimento dei requisiti.

Per ora restano fuori dalla platea dei beneficiari.