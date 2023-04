Bonus 200 euro: quando fare domanda, scadenze, chi ne ha diritto

C’è ancora poco tempo ma il margine per richiederlo esiste ancora: Bonus 200 euro, ecco quando fare domanda, le scadenze e chi ne ha diritto. Le domande sono valide fino al 30 aprile su un fondo di 28 milioni deciso dal governo Draghi. Era previsto nei decreti Aiuti del Governo Draghi ed era stato ampliato dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2022. Ecco, quel bonus può essere richiesto da professionisti e autonomi senza partita IVA iscritti all’INPS entro il 30 aprile 2023.

Bonus 200 euro: quando fare domanda

Proprio l’istituto lo ha comunicato con la circolare di istruzioni n. 30 del 16 marzo 2023. ma per quali categorie? Commercianti, dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (e relativi coadiuvanti e coadiutori), nonché i pescatori autonomi e i liberi professionisti. E i requisiti che andranno auto certificati? Essere lavoratore autonomo/libero professionista; di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022; di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti; di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro; di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro.

Tutti i requisiti e le modalità di accesso

E ancora: di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS; nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria. E come si inoltrano le domande? Quella all’INPS va presentata esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023, utilizzando SPID, CIE o CNS.