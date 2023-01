Anche per l’anno 2023 sarà possibile richiedere il bonus acqua potabile, presentando la domanda entro la fine di febbraio.

Scopriamo insieme come richiedere questo bonus.

Bonus acqua potabile: cos’è?

Il bonus acqua potabile è stato confermato anche quest’anno ma bisogna prestare attenzione alle date di scadenza, una delle quali è molto vicina. La domanda, infatti, dovra essere presentata entro la fine del mese di febbraio. Il bonus acqua potabile 2023 è un’ulteriore agevolazione che prevede un credito d’imposta del 50% per acquistare e installare sistemi di filtraggio per razionalizzare e migliorare la qualità dei rubinetti, così da incentivare le famiglie a ridurre il consumo di contenitori di plastica.

La misura copre le spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Inizialmente era previsto solo per lo scorso anno, ma la Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione.

Bonus acqua potabile: come richiederlo

Il contributo è gestito dall’Agenzia delle Entrate e sarà monitorato da Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Entro 10 giorni da quando viene presentata la richiesta, l’Agenzia rilascia una ricevuta che si potrà trovare nella propria area riservata e che attesta la presa in carico o il rifiuto.

Il bonus potrà essere usato tramite F24 o nella dichiarazione dei redditi. Il bonus concederà un importo che avrà un tetto massimo di 500 euro per i privati e di 2.500 euro per le aziende. Le richieste saranno inoltrate telematicamente durante il mese di febbraio, per le spese sostenute dal primo gennaio fino al 31 dicembre 2022. L’agevolazione va richiesta l’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese.