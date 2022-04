Bonus asilo nido 2021, arriva la proroga: quando caricare le ricevute

La scadenza per caricare i documenti necessari ad ottenere il bonus asilo nido 2021 è stata prorogata di tre mesi: i genitori avranno tempo fino a luglio.

L’INPS ha comunicato che la scadenza per ricevere il bonus asilo nido 2021 è stata prorogata: i genitori avranno infatti più tempo per poter caricare i documenti relativi alle spese sostenute e ottenere il sussidio.

Bonus asilo nido 2021: prorogata la scadenza

La nuova data entro cui inviare le prove di pagamento delle rette del 2021 è stata spostata dal 1° aprile al 1° luglio. Si tratta di un passaggio fondamentale, quello dell’invio di fatture, bonifici e ricevute o quietanze di pagamento, per poter avere accesso al bonus. Dopo la presentazione della domanda con allegata almeno una delle rette pagate, è infatti necessario trasmettere all’Istituto di Previdenza tutta la documentazione delle spese sostenute.

Nessun cambiamento invece per quanto riguarda l’importo del bonus, regolato in base all’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione fino ad un massimo di 3 mila euro.

Bonus asilo nido 2022: quando presentare la domanda

Il bonus asilo nido è disponibile anche per il 2022. Per averlo, i genitori di un minore nato o adottato possono presentare domanda fino al 31 dicembre 2022. La procedura per farlo è esclusivamente digitale e va fatta attraverso il servizio dedicato sul sito dell’INPS.