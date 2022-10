Bonus asilo nido 2022 in Campania: requisiti, a quanto ammonta e quando presentare domanda

Il bonus asilo della Campania è destinato ai bimbi da 0 a 36 mesi che frequentano asili nido e micronidi pubblici e privati.

Al via il bonus asilo in Campania, fino a 3mila euro all’anno a famiglia per i bambini da 0 a 36 mesi. Le domande si possono presentare sul sito della Regione Campania, con Spid o Cie. Il bonus consiste in un voucher a copertura parziale o totale della retta dell’asilo nido, sia pubblico che privato, in base all’Isee. Il contributo copre il periodo dal 1 settembre al 30 giugno, estendibile fino al 31 luglio.

Si può presentare domanda per più di un figlio. Il bonus è cumulabile con quello Inps e con altri contributi, va a coprire i costi riferiti a rette e buoni pasto.

L’importo massimo rimborsabile è determinato dall’ISEE. Gli importi sono:

ISEE fino a 15.000 euro: l’importo massimo annuo è di 3.000 euro;

ISEE da 15.001 euro fino a 30.000 euro: importo massimo annuo di 2.500 euro;

ISEE da 30.0001 euro a 40.000 euro: importo massimo di 1.500 euro.

Chi può fare domanda e come presentarla

La domanda può essere presentata dalle famiglie, anche monogenitoriali, residenti in Campagnia, con minori a carico di età compresa tra 0 e 36 mesi. I requisiti sono:

essere cittadino italiano o dell’Unione europea o in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo o status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

essere residenti in Campania;

aver effettuato l’iscrizione utile per la frequenza di servizi per figli di età 0-36 mesi nell’anno 2022/2023 presso asili nidi;

essere il genitore che paga la retta dell’asilo nido.

Le domande possono essere presentate dal 12 ottobre 2022 fino al 30 novembre 2022 e verranno finanziate fino ad esaurimento fondi.