Bonus benzina, attenzione alla truffa via Whatsapp e sms

Attenzione a Whatsapp e agli sms, circola una truffa riguardo il nuovo bonus benzina.

Nel nuovo Decreto legge anti rincari è stato approvato anche il bonus benzina fino ad un massimo di 200 euro. Questo non ha impedito agli hacker di creare una truffa ad hoc per rubare dati sensibili e soldi ai malcapitati.

Bonus benzina, attenzione al link truffa

Il metodo è lo stesso delle altre truffe informatiche, ma stavolta è più sofisticato e studiato nei minimi dettagli. Circola su Whatsapp e tra gli sms un link a cui cliccare in cui si legge il nome di una delle società più importanti di rifornimento nel settore petrolifero e del gas naturale, l’ENI. Prima del link vi è un messaggio in cui è scritto che saranno regalati dei buoni benzina da 100 euro, per un totale di 10.000 buoni.

Questi ovviamente sono spendibili in tutti i distributori ENI.

Cosa succede se si clicca il link?

Una volta cliccato il link, al malcapitato verranno clonati i suoi dati personali e le coordinate bancarie o postali, dato che il finto buono si “riceve” tramite bonifico. Non è la prima volta che si utilizza questo metodo, ossia quello di utilizzare nomi di note multinazionali per raggirare le persone, magari colpite da offerte convenienti soprattutto in questo periodo in cui i costi sono aumentati.

Cosa fare se si riceve il messaggio truffa?

Per prevenire questa truffa non bisogna fare assolutamente nulla. Il messaggio non è un pericolo, solo il link lo è. Se si dovessere ricevere quindi il messaggio basterà semplicemente ignorare il link ed avvertire la polizia che provvederà a fare il suo lavoro. Ad ogni modo, un’altra opzione per proteggersi dalla truffa del buono carburante potrebbe essere quella di segnalare il numero da cui si riceve il messaggio e bloccarlo.

Ovviamente, anche in questo caso, non si deve assolutamente cliccare il link.