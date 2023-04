Bonus bollette 2023: come richiederlo, requisiti, importo, come funziona

Il Bonus Bollette 2023 viene riconosciuto a famiglie e imprese, con lo sconto in bolletta e altre agevolazioni fiscali e rateizzazione dei pagamenti.

Bonus bollette 2023: cos’è?

Anche nel 2023 a famiglie e imprese viene riconosciuto il bonus bollette contro l’impennata dei prezzi dell’energie. Si tratta di un aiuto economico, misure per contrastare i rincari di energia. Comprende il potenziamento del bonus sociale luce e gas, già esistente, la riduzione dell’Iva al 5% sul gas metano e sulle forniture per i servizi di teleriscaldamento fino al 30 giugno 2023, l’azzeramento degli oneri generali del sistema per le utenze a bassa tensione, la riduzione dell’IVA al 10% per l’acquisto di pelle per tutto il 2023.

Sono diversi i beneficiari di queste misure contro il caro energia. Il bonus sociale spetta ai soli utenti domestici in difficoltà, ovvero i nuclei con un ISEE al di sotto dei 15.000 euro per il primo trimestre del 2023, i nuclei numerosi con un ISEE di 20.000 euro annui e almeno 4 figli, i beneficiari del Reddito di cittadinanza, gli utenti in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature elettromedicali, con l’aggiunta delle persone over 75. L’azzeramento degli oneri generali di sistema spetta a tutte le famiglie e le piccole imprese con utenze a bassa tensione.

Bonus Bollette 2023: a quanto ammonta

L’unica agevolazione rientrante del bonus bollette per cui si può parlare di importo è il bonus sociale, anche se l’entità varia a seconda di vari fattori, come la categoria d’uso, la zona climatica e il numero dei componenti della famiglia anagrafica. Per il bonus elettricità si parla di 264,10 euro per una famiglia con 1 o 2 componenti, 321,42 euro per una famiglia fino a 4 componenti e 378,57 euro per una famiglia di 4 componenti. Per quanto riguarda il bonus gas si parla di uno sconto di 276,92 euro per trimestre, fino a un massimo di 1.436,12 euro trimestrali, per le famiglie a 4 componenti. Per le famiglie con più di 4 componenti si va da un minimo di 440,68 euro fino a 2.058,96 euro.

Bonus Bollette 2023: come richiederlo

L’accesso al bonus sociale avviene con rinnovo automatico sulla bolletta, senza una richiesta. Dal 1° gennaio 2021 non è più necessario presentare la domanda. Le famiglie devono aver compilato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sul sito dell’INPS per ottenere l’attestazione ISEE utile e ricevere il bonus. Gli utenti possono compilare in autonomia online la DSU per l’ISEE sul portale dell’INPS oppure farsi aiutare da un CAF o patronato. Per ottenere il riconoscimento nel caso di uso di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita è necessario presentare una domanda la Comune di residenza. Per l’azzeramento degli oneri e lo sconto IVA al 5% non c’è bisogno di nessuna domanda. La riduzione dell’IVA per l’acquisto di pellet avviene in automatico acquistando combustibile green.