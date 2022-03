Bonus Cultura 2022, in cosa consiste e come farne richiesta

Il Bonus Cultura è uno speciale beneficio che può essere fruito dai giovani che hanno compiuto 18 anni. Come farne richiesta e fino a quando.

Con giovedì 17 marzo prende finalmente il via il Bonus Cultura 2022. Si tratta di un contributo dell’importo di 500 euro destinato ai giovani classe 2003 che hanno raggiunto la maggiore età nel 2021. Il bonus – come dice il nome – può essere speso per i concerti, ma anche in visite ai musei, libri, corsi di lingue e altro.

Vediamo in che modo può essere richiesto e i dettagli ai quali prestare attenzione.

Bonus Cultura, come richiederlo

La prima cosa da fare prima di richiedere il bonus è quello di registrarsi sul sito 18app.italia.it tramite le credenziali SPID o CIE. Tale richiesta potrà essere effettuata fino al 31 agosto 2022, ma il buono rimarrà valido per circa un anno ossia fino al 28 febbraio 2023. È molto importante tenere presente che il bonus non può essere ceduto in alcun modo ed è personale.

Non può essere altresì scambiato o convertito in denaro. Infine si segnala che sono presenti alcuni limiti come ad esempio il divieto di comprare più unità dello stesso oggetto o servizio. (es. due libri uguali).

Come utilizzare il bonus

Una volta registrati arriva il momento di usare e generare il buono. Per fare ciò è necessario “creare il nuovo buono” dal sito 18app accedendo naturalmente con le proprie credenziali, quindi si dovrà scegliere il bene o servizio da acquistare con il relativo importo.

Infine tale buono potrà essere esibito sia in formato cartaceo che in pdf. Se si acquista online si dovrà inserire al momento della transazione il codice corrispondente al buono.