Bonus da 550€ per i lavoratori in part-time: chi ne può beneficiare?

Il bonus per i lavoratori part-time ciclici è stato rinnovato nel decreto “Anticipi”, legato alla legge di bilancio e alla valutazione della Commissione Bilancio del Senato. Questo fa parte di un più ampio sforzo legislativo per fornire ulteriori sostegni finanziari ai lavoratori part-time in settori ciclici.

Bonus per i lavoratori part-time: a chi spetta?

Questa tipologia di lavoratori svolgono un’occupazione a tempo pieno ma solo per periodi limitati durante l’anno, come nel caso dei dipendenti delle mense scolastiche che sono inattivi durante le vacanze estive. Il bonus una tantum, riporta il tgsky24.it, è destinato ai dipendenti con contratti part-time ciclici che subiscono sospensioni di almeno un mese in via continuativa e complessivamente compresi, totalizzando da 7 a 20 settimane complessive.

Come richiederlo e scadenze

Coloro che intendono richiedere il bonus da 550 euro devono rispettare alcune restrizioni: non devono avere in corso altri contratti di lavoro e non possono ricevere l’indennità di disoccupazione Naspi o trattamenti pensionistici al momento della domanda. L’Inps fornirà le istruzioni per la presentazione delle richieste, con scadenza fissata, l’anno scorso, al 30 novembre. Per finanziare il bonus destinato ai lavoratori part-time ciclici, sono stati allocati fondi per un totale di 30 milioni di euro.