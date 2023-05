Per adesso sono operativi solo i bandi di Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Puglia per il bonus di reddito energetico 2023

Tecnicamente è un incentivo con cui il governo spinge verso l’utilizzo di energie rinnovabili per la transizione: è il bonus reddito energetico 2023: come richiederlo e cosa sia sono domande a cui rispondere è molto importante. Si tratta di un contributo a fondo perduto per incoraggiare le famiglie all’acquisto di impianti di rinnovabile. Più specificamente è un contributo a fondo perduto compreso tra i 6 mila e fino a 8.500 euro. Il suo scopo è chiaro: incoraggiare le famiglie a più basso reddito ad acquistare e installare impianti per la produzione di energia rinnovabile. Di che tipo?

Cos’è il bonus reddito energetico 2023

Ad esempio pannelli solari o fotovoltaici. Si tratta di un incentivo, finanziato da fondi regionali ed ha come “mission” quello di incrementare le soluzioni ecologiche e diffondere l’autoproduzione di energia, abbattendo anche le spese in bolletta e tutelando l’ambiente. Il bonus reddito energetico è detto anche “fotovoltaico gratis” per non confonderlo con le detrazioni omologhe del “Superbonus” e dall’”Ecobonus”.

Qual è il reddito degli aventi diritto

Con esso le le famiglie con reddito inferiore ai 20mila euro l’anno (ma attenzione, nel Lazio il tetto sale a 35mila euro) hanno a disposizione un finanziamento che varia da 6.000 euro a 8.500 euro per ogni impianto installato. L’importo varia con la tipologia dell’impianto che si decide di installare e a chi ne faccia richiesta. E chi può richiederlo? I proprietari di immobili unifamiliari o di singole unità immobiliari in condominio.

I requisiti generali dei bandi regionali

I requisiti sono regolati da differenti bandi regionali ma ci sono due passaggi comuni ad ognuno di essi: un ISEE non superiore ai 20 mila euro annui (con la già citata eccezione della Regione Lazio) e la residenza anagrafica nell’edificio in cui si svolgeranno le opere di installazione dell’impianto fotovoltaico. Sarà poi necessario procedere con l’acquisto e l’installazione delle seguenti tipologie di impianti: fotovoltaici con potenza non inferiore a 1,8 Kw e devono riuscire a produrre almeno 1.200 kwh, poi microeolici; solari termici e sistemi di accumulo. Attenzione: non tutte le regioni hanno già attivato il bonus ed attualmente sono operativi solo i bandi di Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Puglia.