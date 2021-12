Bonus genitori separati: a quanto ammonta, chi ne ha diritto e come fare richiesta

Nel nuovo decreto fiscale arriva il bonus per i genitori separati o divorziati. Tra le nuove misure anche l'assegno di invalidità e rifinanziamenti

Con il nuovo decreto fiscale arriva anche il bonus per i genitori separati o divorziati. Tra le nuove misure anche un nuovo assegno di invalidità e rifinanziamenti.

Bonus genitori separati o divorziati: l’emendamento della Lega

La conferma della nuova misura arriva dopo l’emendamento della Lega che prevede l’istituzione di un fondo per genitori separati.

L’emendamento è stato approvato nella notte dalle Commissioni Finanze e Lavoro e il Decreto arriva oggi in Aula. Questo il commento soddisfatto di Matteo Salvini: “È stato, finalmente e definitivamente, approvato in Commissione il mio emendamento per aiutare i genitori separati messi in crisi dalle conseguenze del Covid: riceveranno un aiuto economico fino a 800 euro al mese per pagare l’assegno di mantenimento a figli o ex coniugi, in caso di difficoltà economiche.

Dalle parole ai fatti.”

Bonus genitori separati o divorziati: l’assegno di invalidità

Il fondo per genitori separati non è l’unica novità. Il Ministro del Lavoro Orlando si dice felice per il nuovo assegno di invalidità: “Nella serata di ieri in Commissione al Senato hanno approvato l’emendamento al Dl fiscale che ripristina l’assegno di invalidità per gli invalidi parziali che prestano attività lavorativa. Correggiamo un’ingiustizia. Manteniamo la promessa fatta a famiglie e associazioni che lottano per l’inclusione.”

Bonus genitori separati o divorziati: rifinanziato il Fondo nuove competenze

Oltre ai sopraccitati nel Decreto fiscale è stato approvato anche il rifinanziamento del Fondo nuove competenze, per la formazione dei lavoratori. Questo Fondo prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro per i progetti ad oggi già presentati che si sommeranno, nei prossimi due anni, ad altri 500 milioni per aprire nuovi bandi.