Bonus in scadenza il 31 dicembre 2021: ecco come usarli

I bonus stanno per scadere: Altroconsumo fa il punto della situazione, dando qualche direttiva su come sfruttare quelli in scadenza.

L’anno sta per finire e con esso stanno per scadere anche i bonus 2021: c’è, infatti, tempo fino a domani, 31 dicembre 2021, per approfittarne. Proprio Altroconsumo definisce meglio la situazione su come sfruttare i bonus in scadenza.

I bonus in scadenza il 31 dicembre 2021: come sfruttarli

Si parte dal bonus rubinetti: i lavori andranno eseguiti entro domani, invece da gennaio 2022 sarà possibile inserire la propria richiesta sulla piattaforma così da ottenere l’incentivo.

Entro il 31 dicembre si può beneficiare anche del bonus facciate, di interventi di recupero o di restauro della facciata esterna degli edifici che consentono di ottenere una detrazione sulle spese sostenute che è pari al 90 per cento. C’è però da dire che a gennaio 2022 il bonus facciate resterà, tuttavia cala al 60 per cento.

I bonus in scadenza il 31 dicembre 2021: bonus mobili ed elettrodomestici

Per chi, invece, vuole sfruttare il bonus mobili ed elettrodomestici, per avere la detrazione del 50 per cento della spesa sostenuta entro un importo massimo di 16 mila euro nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, c’è tempo fino a domani. In verità, il bonus mobili è stato prorogato anche per i prossimi anni, però in maniera decisamente meno vantaggiosa, poichè la spesa massima consentita è calata a 10 mila euro per il 2022 e a 5 mila per il 2023 e 2024.

I bonus in scadenza il 31 dicembre 2021: bonus terme e bonus vacanze

Passiamo ora a coloro che vogliono ancora usare i bonus terme e vacanze. Il primo è andato a ruba dall’inizio: i fondi sono stati esauriti in poche ore. Ad ottenere il bonus terme sono state 265 mila persone. Queste persone dovranno spenderlo entro 60 giorni dalla data di emissione: quindi entro il 9 gennaio. Tassativamente entro il 31 dicembre, invece, andrà speso il bonus vacanze.

Quest’ultimo lascia in eredità un tesoro di circa 300 milioni di euro che il comparto vorrebbe riservare alle aziende in crisi.

Infine, sempre entro domani, si può spendere il bonus per l’acquisto di auto usate, che vale appunto solo per gli acquisti eseguiti entro la fine di quest’anno. Da dimenticare, invece, il ritorno del cashback.