Bonus luce e gas, quanto calano le tariffe?

Luce e gas in forte calo. Buone notizie per i consumatori italiani: la stima arriva dal presidente di Arera Stefano Besseghini, a margine di un evento sulle Top Utility italiane organizzato da Althesis a Milano.

Un calo di oltre il 20%

Stando a quanto dichiarato da Bessenghini, nel secondo trimestre di quest’anno le bollette della luce potrebbero segnare un calo di oltre il 20%: «Avevamo già intercettato in parte questa diminuzione a dicembre del -19,4% sull’elettrico e credo che ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre: sarà realisticamente significativa, almeno corrispondente a quella di dicembre, se non superiore». Similmente accade per il gas, la cui tariffa «ormai va con le sue dinamiche mensili, quindi non ha più senso domandarsi quale sarà la prospettiva. A inizio aprile fisseremo marzo e sarà probabilmente ancora in leggera discesa».

Modulare gli aiuti del governo

Alla luce della diminuzione dei prezzi energetici «è giusto modulare gli aiuti del governo» sostiene ancora il presidente di Arera: «Adesso che i prezzi stanno scendendo, anche gli effetti di questi aiuti è giusto modularli con l’andamento del prezzo», aggiunge spiegando che oggi «la situazione economica generale è diversa da gennaio 2021, quando è iniziata l’escalation dei prezzi: l’inflazione ha morso molto di più, gli stessi operatori sono stati esposti molto di più e ci sono da bilanciare diversi effetti».