Bonus matrimonio 2023: requisiti, come richiederlo, a chi spetta

Un bonus coi fiocchi. È proprio il caso di dirlo riguardo la proposta di legge presentata alla Camera da cinque deputatati della Lega di mettere a disposizione delle coppie un bonus per il matrimonio che agevoli economicamente la celebrazione del rito, che sia esso religioso o civile.

Bonus matrimonio 2023, come funziona?

A depositare la proposta di legge sono stati i deputati Alberto Gusmeroli, Domenico Furgiuele, Erik Pretto, Ingrid Bisa e Simone Billi ed essa consiste nella detrazione del 20% delle spese sostenute per la cerimonia e per il ricevimento per un ammontare complessivo massimo di 20mila euro. Inizialmente pensata solo per i matrimoni religiosi, dopo le numerose obiezioni dell’opposizione la misura verrebbe estesa a tutte le tipologie di rito.

Secondo il disegno di legge, per presentare la richiesta del bonus occorrono i seguenti requisiti: coppie under 35; Isee riferito al reddito dichiarato al 31 dicembre 2022 non superiore a 23mila euro e non superiore a 11.500 euro a persona; cittadinanza italiana da almeno dieci anni; celebrazione delle nozze in Italia. Ancora non è ufficiale invece la procedura tramite la quale fare richiesta poiché, trattandosi sono di un’ipotesi, non c’è alcun bisogno di sviluppare dettagli per così dire secondari.

Bonus matrimonio 2023, quali spese può coprire?

Ventimila euro per un matrimonio sono un aiuto cospicuo, in grado di coprire molte delle spese legate sia alla celebrazione che alla festa. Tra quelle per cui il bonus è valido ci sono: acquisto di abiti e accessori da cerimonia; allestimenti floreali; acconciatura e make-up; bomboniere; partecipazioni; noleggio auto da cerimonia; affitto di sale e location per la cerimonia e il ricevimento; servizi di catering e ristorazione (massimo 700 euro); shooting fotografico e riprese video; servizio di wedding planner; fedi nuziali; servizi di animazione e intrattenimento; viaggio di nozze (massimo 700 euro).