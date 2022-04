Bonus mobilità, al via le domande: quanto vale, a chi spetta, come richiederlo

Dalla giornata di oggi, 13 aprile, sono aperte le iscrizioni per avere il Bonus mobilità: chi ne ha diritto e come fare domanda?

Al via le domande per il bonus mobilità. Per l’acquisto di mezzi a zero emissioni e la rottamazione di quelli “inquinanti” c’è il credito d’imposta da richiedere all’Agenzia delle Entrate. Quanto vale il Bonus mobilità? Fino ad un massimo di 750 euro per chi ha acquistato mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e rottamato un vecchio veicolo di categoria M1 nella seconda metà del 2020.

Lo scrive l’Agenzia delle entrate: “Il decreto Rilancio ha istituito un credito d’imposta per chi ha sostenuto spese per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile”.

Bonus mobilità, al via le domande

“È riconosciuto alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile”.

Dalla giornata di oggi dunque, 13 aprile, riaprono le domande sul sito dell’Agenzia delle Entrate. C’è un mese di tempo per effettuare la richiesta, fino al 13 maggio, poi un limite di spesa di cinque milioni di euro, dato che si andrà fino a esaurimento fondi.

Chi ne potrà usufruire?

“Possono usufruire del credito d’imposta le persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno rottamato, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, a bassa emissione di anidride carbonica (Co2 compresa tra 0 e 110 g/km), un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia (art.

1, comma 1032 della legge n. 145/2018)”. Il rimborso arriverà al tetto di 750 euro sotto forma di credito d’imposta, senza alcun limite Isee. La fruizione non va oltre il periodo d’imposta 2022″.

Che succede poi? Una volta effettuata la domanda occorre aspettare la risposta. Se questa dovesse essere positiva “sarà la stessa Agenzia delle Entrate a calcolare l’importo del bonus”.