Bonus Natale 2021 per i pensionati: a quanto ammonta, requisiti e come richiederlo

Coloro che ricevono una o più pensioni pari al trattamento minimo potranno beneficiare del Bonus Natale 2021. Come si richiede.

Anche per il 2021, i pensionati titolari di uno o più assegni, potranno ricevere il Bonus Natale 2021, un incentivo dell’importo di 154,94 euro che spetta a tutti coloro che percepiscono mensilmente una soglia, pari o inferiore, al trattamento minimo previsto.

In cosa consiste esattamente e come richiedere il beneficio.

Bonus Natale 2021 pensioni, da quando verrà erogato

Introdotto con la legge finanziaria del 2001, il bonus verrà erogato già a partire dal 25 novembre per chi ritira l’assegno agli uffici postali. Per chi si reca alle poste infatti, l’erogazione delle pensioni seguirà un calendario anticipato in relazione all’emergenza sanitaria. A fine mese verrà inoltre corrisposta la tredicesima mensilità.

Bonus Natale 2021 pensioni, quando verrà erogato sul conto corrente

Per tutti coloro che ricevono la pensione direttamente sul conto corrente, il bonus sarà erogato qualche giorno dopo rispetto agli uffici postali. I beneficiari potranno infatti ricevere il bonus al primo di dicembre.

Bonus Natale 2021 pensioni, i requisiti

Per ricevere il Bonus Natale 2021, bisognerà essere titolari di una pensione dell’importo uguale o inferiore a 6.695,91 euro. Qualora il totale percepito risulta essere compreso tra 6.695,91 e 6.850,85 euro, l’assegno corrisponderà alla differenza tra i due importi.

Da tenere a mente che il reddito personale del beneficiario non deve essere maggiore a 10.043,87 euro.

Il reddito invece non deve essere superiore a 20.087,73 nel caso in cui il beneficiario o la beneficiaria siano coniugati. Tutto potrà essere gestito telematicamente sul sito dell’INPS.