Bonus occhiali 50 euro: requisiti e come fare per presentare la domanda con l’esecutivo che ha stanziato 15 milioni di euro per i prossimi tre anni

Sul bonus occhiali 50 euro c’è il disco verde: ecco i requisiti e come fare per presentare la domanda dopo il via libera al contributo arrivato dal Garante della privacy. Sarà una somma una tantum e riguarderà occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

Il governo lo aveva cantierato ed il garante si era dovuto esprimere sui criteri di assegnazione.

Arriva il bonus occhiali da 50 euro

Il bonus dunque verrà applicato solo una volta anche se ci sono stati più acquisti per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023. Il decreto è del ministero della Salute e prevede come il bonus occhiali sia riservato alle famiglie che hanno un reddito Isee inferiore alla soglia di 10mila euro.

Fondi, modalità ed aventi diritto

E i fondi? L’esecutivo ha stanziato 15 milioni di euro per tre anni. In caso di acquisto non ancora effettuato verrà erogato un voucher, se l’acquisto fosse già avvenuto invece il bonus avrà valore e modalità di rimborso. E la procedura? Sarà necessario registrarsi su una “apposita applicazione web, che sarà disponibile sul sito del ministero della Salute”. L’autenticazione è la canonica: Spid, Cie o tessera sanitaria, la cosiddetta Carta nazionale dei servizi.

In caso di rimborso bisognerà fornire la copia della fattura ed a seguito del rimborso bisognerà inviare All’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi erogati, con modalità che “verranno precisate dall’Agenzia stessa”.