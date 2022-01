La Regione Lazio ha stanziato 2,5 milioni di euro per la salute mentale dei giovani. Il governatore Nicola Zingaretti ha annunciato il bonus psicologo

Bonus psicologo, Regione Lazio stanzia 2,5 milioni di euro per la salute mentale dei giovani

La Regione Lazio è pronta per istituire un fondo dedicato alla salute mentale e alla prevenzione dei disagi psichici per i giovani. Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, lo ha annunciato sui social. “Destiniamo 2,5 milioni di euro per garantire l’accesso alle cure per la salute mentale, attraverso voucher da utilizzare presso le strutture pubbliche della regione” ha scritto. Una rete che coinvolgerà psicologi e psichiatri, a protezione dei giovani e delle fasce più deboli.

“Vogliamo rispondere a una situazione di grande criticità. Con la pandemia i disturbi psicologici sono aumentati” ha aggiunto il governatore.

Bonus psicologo: tentativi di suicidio e pratiche di autolesionismo aumentati del 30%

La Regione Lazio ha preso questa decisione dopo il no della Camera al bonus psicologo, a cui sono seguite numerose sollecitazioni del mondo scientifico e una petizione che ha raccolto migliaia di firme “segnalando un problema reale e da affrontare“.

Nicola Zingaretti ha voluto citare nel suo post uno studio dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che sottolinea che i tentativi di suicidio e le pratiche di autolesionismo sono aumentati del 30% durante la seconda ondata del Covid. Le ospedalizzazioni conseguenti a questi casi sono passate dal 17% del 2020 al 45% del 2021. “Sono esplosi i disturbi del comportamento alimentare: solo per l’anoressia un +28% di richieste d’aiuto.

Sono dati molto allarmanti che ci dicono una sola cosa: dobbiamo intervenire” ha dichiarato Zingaretti.

Bonus psicologo: “Investimento necessario per il futuro delle nuove generazioni”

Il presidente della Regione Lazio ha ricordato che non basta creare opportunità di formazione o lavoro se le persone a cui sono rivolte convivono con un malessere psicologico. Fornire loro un aiuto concreto “è uno degli investimenti necessari per il futuro delle nuove generazioni“. Il Lazio non è l’unica regione ad essersi mobilitata in questo senso. Anche la Campania ha istituito la figura dello psicologo base, simile al medico di base ma concentrato sulla salute mentale.