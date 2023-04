Bonus Revisione Auto 2023: quando e come richiederlo

Per mitigare l’aumento del costo della revisione auto nei centri autorizzati, la stessa legge che ha disposto l’aumento – si è trattato, in realtà, di un adeguamento Istat della tariffa ministeriale, che era ferma al 2004 – ha previsto l’erogazione di un bonus di 9,95 euro per il recupero di una parte del maggiore esborso.

I dettagli per l’accesso al bonus

Inzialmente concepito solo per chi aveva sottoposto il veicolo a revisione tra novembre e dicembre 2021, successivamente il rimborso è stato esteso alle revisioni effettuate nel 2022 e da oggi, lunedì 3 aprile, lo sarà anche a quelle eseguite nel 2023. Ufficialmente «Bonus Veicoli Sicuri», il rimborso è stato introdotto con l’articolo 1 comma 706 della legge n. 178/2020, come misura compensativa appunto dell’aumento del costo della revisione obbligatoria dei veicoli a motore. Il bonus ha validità triennale e può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta, nel limite delle risorse disponibili (4 milioni di euro per ciascun anno).

Come richiedere il bonus?

Vediamo ora nello specifico le modalità ministeriali da seguire per richiedere il Bonus Revisione Auto. A partire dalle ore 9 di oggi, lunedì 3 aprile 2023, è possibile fare richiesta del bonus per le revisioni eseguite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 (dal 31 marzo 2023 non vengono più accettate le richieste di chi ha fatto la revisione nel 2022). Gli interessati devono presentare la domanda esclusivamente tramite la specifica piattaforma digitale, a cui si accede soltanto con SPID, CIE o CNS. La piattaforma è accessibile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) oppure direttamente da www.bonusveicolisicuri.it.