Bonus rubinetti 2021: come funziona, quali sono i requisiti e come ottenerlo

Come funziona, a chi spetta e come è possibile presentare istanza per il bonus rubinetti 2021 finanziato dall'esecutivo Draghi.

Per favorire il risparmio di risorse idriche, il governo ha finanziato il cosiddetto bonus rubinetti, un’agevolazione riconosciuta alle persone fisiche per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento idrico.

Bonus rubinetti 2021: come funziona e a chi spetta

Si tratta di un bonus riconosciuto nel limite massimo di mille euro per ciascun beneficiario che spetta alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti, su parti di essi o su singole unità immobiliari.

L’agevolazione è riconosciuta a chi ha effettuato interventi di:

fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico;

e relativi sistemi di scarico; fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto.

Bonus rubinetti 2021: come richiederlo

Per effettuare la domanda di bonus, presentabile per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento, occore registrarsi alla “Piattaforma bonus idrico” accessibile, previa autenticazione, dal sito del ministero dellaTransizione ecologica. All’atto della registrazione il beneficiario dovrà indicare i dati richiesti relativi alla propria identità e le specifiche sugli interventi effettuati oltre che l’iban del conto corrente su cui vuole ricevere l’agevolazione.

All’istanza di rimborso dovrà poi allegatare copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale di chi chiede il credito.