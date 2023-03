Bonus trasporti 2023, domande entro il 31 dicembre: quali sono i requisiti per ricevere il contributo

Per ottenere il bonus trasporti, i cittadini potranno presentare domanda entro il 31 dicembre 2023: quali sono i requisiti necessari per beneficiare della misura approvata dal Governo?

Bonus trasporti 2023, domande entro il 31 dicembre

Al via il bonus trasporti 2023. L’iniziativa si pone come obiettivo quello di sgravare dalla pressione fiscale causata dal caro energia studenti e lavoratori che devono comprare abbonamenti da sfruttare per usare i servizi del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Inclusi, poi, anche i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

A dare il via libera al decreto apponendo apposita firma sono stati il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgietti, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini e il ministro del Lavoro Elvira Calderoni.

Quali sono i requisiti per ricevere il contributo

Il decreto firmato dai ministri Giorgetti, Salvini e Calderoni disciplina le modalità di erogazione degli indennizzi secondo quanto previsto dal dl sui carburanti che prevede lo stanziamento per il bonus trasporti risorse corrispondenti a 100 milioni di euro per l’intero 2023.

Per beneficiare del contributo, che non più superare l’importo massimo di 60 euro, è necessario essere in possesso di specifici requisiti. In primis, possono fare domanda per il bonus solo i cittadini che hanno un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro nell’anno 2022 e che presentano domanda entro e non oltre il 31 dicembre 2023 tramite il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.