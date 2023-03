Bonus trasporti, i requisiti per ricevere fino a 60 euro per viaggi con treno e bus

Bonus trasporti, i requisiti per ricevere fino a 60 euro per viaggi con treno...

Il bonus trasporti passa dal via. Arriva l’approvazione da parte del governo. Stanziati per il 2023 100 milioni di euro per le domande presentate entro il 31 dicembre dell’anno corrente.

Il via libera del governo

La proposta, nell’aria già da tempo, è stata ufficializzata con il decreto firmato dai ministri Giancarlo Giorgetti, Marina Elvira Calderone e Matteo Salvini, che disciplina anche le modalità di erogazione del bonus previsto dal decreto legge sui carburanti. Il contributo avrà un importo massimo di 60 euro, con l’obiettivo di sostenere studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Bonus trasporti, a chi spetta?

A poter beneficiare del contributo statale di 60 euro saranno i cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20mila euro nel 2022. La domanda suddetta dovrà essere inviata attraverso il portale dedicato sul sito del Ministero dei Trasporti. «Pur essendo un incentivo di piccolo importo e riservato ai cittadini con reddito inferiore ai 20mila euro, il bonus trasporti potrebbe rappresentare un aiuto per le fasce meno abbienti o i nuclei numerosi» ha spiegato il presidente di Assoutenti Furio Truzzi. «In base agli ultimi dati Istat, ogni giorno 26,8 milioni di italiani usano mezzi di trasporto per recarsi a scuola o a lavoro, il 45,4% della popolazione residente. Di questi, 5,4 milioni fanno ricorso al trasporto pubblico. In particolare 1,2 milioni usano il treno, 1,9 milioni tram e bus, 807mila la metro e 1,5 milioni pullman o corriere» ha concluso Truzzi per sottolineare l’effettiva utilità del bonus.