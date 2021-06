Bonus vacanze 2021: è ancora possibile presentare la domanda per il voucher da 500 euro? Come Funziona?

Si può ancora effettuare la domanda per poter ricevere il bonus vacanze 2021 fino a 500 euro da spendere entro il 30 giugno 2022?

Il governo centrale ha esteso anche al 2021 la possibilità di usufruire del bonus vacanze, un voucher che può arrivare fino a 500 euro da spendere negli alberghi, nei B&B, negli agriturismi ma anche in agenzia di viaggi e attraverso i tour operator: è ancora possibile presentare la domanda per poterlo ottenere quest’estate?

Bonus vacanze 2021: domanda ancora aperta?

La risposta a chi si chiede se sia ancora in tempo a richiedere l’incentivo è negativa. Il bonus vacanze può infatti essere utilizzato soltanto da chi ha presentato la domanda entro il 31 dicembre 2020 e non l’ha utilizzato finora. Chi appartiene a questa categoria ha tempo per spenderlo fino al 30 giugno 2022 dopo che il governo ha prorogato di sei mesi l’iniziale scadenza al 31 dicembre 2021.

Al momento dunque non è prevista la possibilità di richiedere il bonus per chi non l’abbia fatto entro la fine del 2020 anche se si era discusso di questa ipotesi. Non è dunque sufficiente avere i requisiti (reddito ISEE inferiore a 40mila euro) per ottenere il beneficio, ma è necessario averlo richiesto entro la fine dell’anno scorso.

Bonus vacanze 2021, domanda: come funziona

La richiesta del bonus (attualmente non possibile) avviene tramite l’app IO a cui si fa l’accesso con Spid o Carta d’identità elettronica.

Una volta chiesto e, se in possesso dei requisiti, ottenuto, si riceve un voucher con un codice univoco associato a un QR code. Non serve dunque stampare il codice ma è sufficiente aprire l’app da cui mostrare il QR code alla struttura presso cui si decide di utilizzare il beneficio.

Il bonus vacanze consiste in un voucher del valore di 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona, 300 euro per le famiglie con due persone e un massimo di 500 euro per i nuclei composti da tre o più persone.

Si tratta di un incentivo che può essere utilizzato da un solo componente della famiglia e può essere speso in un’unica soluzione e in un’unica struttura ricettiva. La legge prevede che l’80% dell’importo del bonus venga applicato come sconto immediato al momento del pagamento, mentre il restante 20% venga scaricato come detrazione di imposta nella dichiarazione dei redditi.