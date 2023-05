Anche per quest'anno sarà attiva la detrazione fiscale del bonus verde: ma non tutti possono ottenerlo

L’agevolazione fiscale per gli interventi straordinari di terrazzi, giardini e aree verdi sarà attiva anche per quest’anno: vediamo come fare richiesta per ottenere il bonus verde 2023.

Bonus verde 2023: cosa comprende e quanto vale

La detrazione massima del bonus verde 2023 sarà di 1.800 euro perché, come specifica l’Agenzia delle entrate, questa agevolazione del 36% permette una detrazione che va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su una somma massima di 5 mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo (Il calcolo quindi è 36% di 5 mila euro). Ma cosa è compreso? Come anche l’anno scorso e come sarà anche per il 2024, l’agevolazione riguarda pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili. L’importante è che il pagamento avvenga tramite metodi rintracciabili, come un bonifico bancario.

Come fare richiesta e chi può ottenerlo

Ad avere la possibilità di ottenere il bonus verde 2023 saranno tutti quei contribuenti che posseggono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che si sono fatti carico delle spese, mentre la detrazione non spetta a coloro che hanno effettuato spese per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa a un intervento innovativo o modificativo. Il richiedente dovrà mostrare le fatture e l’autocertificazione sull’ammontare delle spese, oltre alla dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.