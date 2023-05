Il bonus zanzariere è stato confermato anche per il 2023: ecco a chi spetta e come fare richiesta

Anche per il 2023 in Italia sarà possibile approfittare dell’agevolazione fiscale sull’installazione delle zanzariere. Nonostante il brutto tempo e le tante piogge di Maggio, l’estate è ormai alle porte e come ogni anno, le zanzare stanno per farsi vive. Evitarle non è mai semplice, ma questo potrebbe essere il momento giusto di provarci acquistando delle nuove zanzariere.

Bonus zanzariere 2023: i requisiti per ottenerlo e come fare richiesta

L’obiettivo del bonus zanzariere è anche quello di dare una mano al Paese dal punto di vista energetico. Il bonus, infatti, consiste in una detrazione Irpef o Ires del 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2023 che, se utilizzato, certamente riduce il ricorso all’aria condizionata. Per fare richiesta, basterà acquistare una zanzariera che faccia anche da oscurante, schermando così i raggi solari in modo da contribuire a mantenere stabile la temperatura interna alla propria abitazione.

Quali zanzariere acquistare per poter beneficiare del bonus

Il bonus, però, non si applica a tutti i tipi di zanzariere. Questi dispositivi devono essere montate in maniera fissa su finestre e porte a vetri esposte; devono, poi, essere fissate in modo stabile all’esterno della finestra, all’interno o integrate nell’infisso e devono essere regolabili; e soprattutto devono essere nuove installazioni e non in riparazione o in sostituzione di zanzariere vecchie.