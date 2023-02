Booking.com lancia il filtro per l'ospitalità inclusiva

Milano, 16 feb. (askanews) – Disagi e imbarazzo purtroppo sono ancora all’ordine del giorno. Ospitalità e inclusione infatti non vanno sempre di pari passo: secondo una ricerca di Booking.com l’82% dei viaggiatori LGBTQ+ racconta di aver vissuto episodi sgradevoli o di scarsa accoglienza durante un viaggio. Nasce anche da queste esperienze negative l’iniziativa lanciata dalla piattaforma di prenotazione online denominata Travel Proud: un progetto per favorire un’esperienza di viaggio inclusiva e accogliente per tutti.

“Il programma Travel Proud è stato lanciato recentemente da Booking.com con la finalità di promuovere l inclusività all’interno del mondo dei viaggi e nello specifico rendere più semplice per i rappresentanti della comunità LGBTQ+ di viaggiare sentendosi accolti”, ha spiegato Alessandro Callari, Regional manager per Italia, Israele e Malta di Booking.Com.

“C’è un’esigenza sicuramente di maggiore consapevolezza e di maggiore inclusività e anche di una formazione che noi appunto vogliamo fornire in linea con quelli che sono i nostri obiettivi aziendali”.

A Milano durante un evento per parlare di inclusività nei viaggi insieme ad alcuni rappresentanti della comunità LGBTQ+ italiana Booking.com ha annunciato che ora il programma è disponibile anche in lingua italiana.

“Iniziative come questa sono molto importanti perché aiutano a diffondere una cultura dell’inclusività e del rispetto dell’alterità. Riguardano la nostra capacità di evolverci e diventare persone più accoglienti in generale anche a prescindere dall’esperienza di viaggio”, ha commmentato la scrittrice e attivista Francesca Cavallo.

Ma in cosa consiste Travel Proud? E’ un programma di formazione per aiutare i professionisti dell’ospitalità a comprendere le sfide e le barriere che la comunità LGBTQ+ deve affrontare quando viaggia, fornendo loro competenze pratiche e tecniche che possono immediatamente mettere in pratica presso le loro strutture. Al termine della formazione, gratuita e online, le strutture Proud Certified ricevono un Badge Travel Proud che testimonia ai potenziali ospiti che possono contare su un’esperienza più accogliente.

Un certificato che può essere messo come filtro nella ricerca su Booking.com. Perché, come recita uno dei claim della piattaforma di prenotazione online, si filtrano i posti e non le persone.