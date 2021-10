Boom di contagi Covid in Russia: Mosca in lockdown dal 28 ottobre

I vaccini sembrano davvero rallentare l'ondata del virus e i paesi indietro nella campagna vaccinale ne sono la prova. Mosca torna in lockdown.

Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha annunciato una settimana non lavorativa dal 28 ottobre al 7 novembre per “rompere il numero massimo di catene di trasmissione della malattia in breve tempo”, secondo il decreto pubblicato giovedì.

Mosca in lockdown: numero di decessi altissimo

La Russia ha registrato il più alto numero di decessi e infezioni da coronavirus in un giorno dall’inizio della pandemia giovedì, poiché gli scienziati avvertono di una variante potenzialmente più infettiva del ceppo Delta in rapida diffusione che travolge ulteriormente gli ospedali.

Leggi anche: Covid Israele: scoperto il primo caso di mutazione della variante Delta

Mosca in lockdown: attività sospese per una settimana

Le ulteriori restrizioni annunciate giovedì sospendono le attività commerciali, i servizi, la ristorazione, lo sport, la ricreazione, l’intrattenimento e le proiezioni di film, ad eccezione delle organizzazioni che servono le infrastrutture cittadine e vendono beni essenziali come medicinali e cibo.

Mosca in lockdown: ristoranti aperti per la consegna

Le autorità di Mosca monitoreranno il rispetto delle restrizioni nei negozi e nei ristoranti durante la settimana non lavorativa sia di persona che attraverso videocamere e social network, ha riferito il ​​capo del dipartimento preposto dal governo russo.

I ristoranti possono rimanere aperti per la consegna, mentre gli esercizi di ristorazione aziendale e i ristoranti negli hotel possono operare con accesso limitato.