Boom di contagi in Germania, 40mila casi in 24 ore: la Baviera dichiara lo stato di emergenza

In Germania si contano 40.000 nuovi casi in 24 ore. Da Berlino arriva un allarme: "Dati drammatici, presto incontro Stato-Regioni".

Per il ministro della Salute tedesco in Germania è in corso un’epidemia di non vaccinati e nel Land tedesco della Turingia, a seguito dell’aumento dei contagi, potrebbero essere a rischio le cure per chi non si vaccina. La quarta ondata è già iniziata in tutto il Vecchio Continente e in Germania la situazione è diventata critica.

Nel Paese il bilancio è da zona rossa: in 24 ore si contano 40mila contagi.

Boom di contagi in Germania

Con l’inverno alle porte e un numero di vaccinazioni ancora non sufficientemente alto, la Germania affronta una nuova ondata di coronavirus.

Con 39.676 nuovi casi e 236 vittime in un giorno, i numeri della pandemia tornano a fare paura in Germania.

Sono dati record quelli segnalati dal Robert Koch Institut nell’ultimo bollettino emesso. Una settimana prima erano 20.676. L’incidenza settimanale sale a 232,1 su 100mila abitanti. Si tratta del terzo valore da record consecutivo in tre giorni (nei sette giorni precedenti era 146,6).

Christian Drosten, virologo dello Charité di Berlino, lancia l’allarme e sottolinea che il Paese “è in una vera situazione di emergenza“. Stando a quanto da lui dichiarato, non si escludono nuove limitazioni.

Al contrario, sarà necessario “ridurre di nuovo i contatti”. Se non si dovesse agire tempestivamente, l’esperto teme altri 100mila morti.

Boom di contagi in Germania, l’allarme del Governo

Anche il Governo tedesco ha lanciato un allarme a causa della situazione tanto critica. L’allerta è arrivata attraverso le parole di Steffen Seibert, il portavoce di Angela Merkel, il quale in conferenza stampa ha confermato un “ampliamento drammatico della pandemia e tutti i politici, quelli al governo come quelli che stanno lavorando alla formazione del nuovo governo, sentono la responsabilità di proteggere la salute dei cittadini e di non sovraccaricare il sistema sanitario“.

Quindi ha aggiunto: “La cancelliera è dell’idea che sia necessario il prima possibile un incontro fra Stato e Regioni per coordinare le politiche anti-Covid“.

Boom di contagi in Germania: Baviera decreta lo stato di emergenza

La crescita “preoccupante” dei contagi ha spinto la Baviera a decretare lo stato di emergenza, in vigore da giovedì 11 novembre 2021.

Ad averlo annunciato è il governatore del Land, Markus Markus Söder.