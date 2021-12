Boom di pubblico per “Mamma Mia”, sold out al Teatro Sistina

Roma, 20 dic. (askanews) – Dopo i mesi bui della pandemia e un’assenza di quasi due anni, il Teatro Sistina di Roma riapre le porte e torna in scena uno degli spettacoli più amati degli ultimi anni, “Mamma Mia!”. Il musical dei Record firmato Massimo Romeo Piparo che ha già registrato numeri straordinari con oltre 500mila spettatori in poco più di 200 repliche e vinto il prestigioso Premio Flaiano 2018 grazie ad una storia di romanticismo e coraggio, è il Musical perfetto per tornare a godere delle gioie dello spettacolo dal vivo.

Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz e, nel ruolo che nel film fu di Meryl Streep, Sabrina Marciano sono i protagonisti della celebre commedia musicale degli anni 2000 con le mitiche canzoni degli Abba. “Come ci spieghiamo questo successo? Non me lo voglio spiegare…me lo voglio godere. Ecco il successo…”.

Con un cast di oltre 40 artisti e l’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, il pubblico potrà scatenarsi al ritmo coinvolgente delle celeberrime hit degli ABBA come Mamma Mia! “E’ bello per tutti: per il pubblico che fa uno spettacolo con noi e noi lo godiamo a pieno ed è bello per noi che siamo qui insieme a tutti quanti.

Dopo questo bruttissimo periodo, uno spettacolo così ci voleva…pieno di allegria, di colori, di positività, di musica. Credo che lo viviamo con più emozione rispetto ad altri anni.

Dancing Queen, The winner takes it all, Super Trouper e molti altri: 24 brani che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo. Successi senza tempo che daranno la scossa al pubblico, canzoni romantiche o tutte da ballare: al termine dello spettacolo il pubblico infatti potrà scatenarsi sulle note in versione ‘disco’ della colonna sonora di MammaMia!