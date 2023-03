Boom iscrizioni a nuovo test Medicina e Veterinaria, oltre 42mila

Roma, 16 mar. (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio boom di accessi nel primo giorno di prenotazioni per i Tolc Med e Vet - i nuovi test di accesso alle Facoltà di Medicina/Odontoiatria e Veterinaria - quello registrato sul sito Cisia, Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l...

Roma, 16 mar. (Adnkronos Salute) – Un vero e proprio boom di accessi nel primo giorno di prenotazioni per i Tolc Med e Vet – i nuovi test di accesso alle Facoltà di Medicina/Odontoiatria e Veterinaria – quello registrato sul sito Cisia, Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso. "C'era grande attesa per l'apertura delle iscrizioni e studenti e studentesse hanno preso d'assalto il portale del consorzio, che ha registrato quasi 2.300.000 caricamenti di pagina nelle 24 ore. Il sistema, pur con qualche rallentamento nella fase di avvio, ha retto l'urto e alla mezzanotte del 13 marzo risultavano iscritte già 42.728 persone, suddivise in un 92% per i corsi di area medica, con il restante 8% indirizzato verso Veterinaria. Rilevanti anche i numeri del supporto informativo, con 677 chiamate e oltre 800 ticket", riporta Cisia sul proprio sito.

"Comprendiamo lo stato d'animo di coloro che hanno incontrato qualche difficoltà – commenta il direttore Cisia, Giuseppe Forte – e ce ne dispiace, ma i posti a disposizione per sostenere il Tolc coprono ampiamente il numero di richieste. Non si trattava, in ogni caso, di un click-day: per procedere alle iscrizioni (possibili fino alle 14 del 3 aprile) c'è una finestra pari a ben 3 settimane. Come specificato nelle condizioni d'uso del servizio e guida per partecipanti, la prova può essere sostenuta in qualsiasi università che eroga i Tolc Med-Vet, non si è vincolati alla sede in cui ci si vuole iscrivere (opzione valida per cittadini Ue o equiparati)".

"Non ignoriamo certo il fatto che, in avvio, l'enorme afflusso ha reso necessario introdurre un sistema automatizzato di code, ma già nel corso del pomeriggio la situazione si è andata normalizzando – evidenzia – Il nostro reparto tecnico ha lavorato a lungo e con grande intensità per assicurare un servizio che fosse il più fluido ed efficiente possibile, mantenendo, e questo ritengo sia una garanzia irrinunciabile, piena titolarità di processi, tecnologia e dati".