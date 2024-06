Boombdabash, esce il videoclip ufficiale del singolo "Love U Hate U"

Roma, 18 giu. (askanews) - È disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di LOVE U / HATE U, il nuovo singolo dei Boomdabash uscito alla vigilia dell'estate per Capitol Records Italy (Universal Music Italy) su tutte le piattaforme digitali e in radio. Con un sound super catchy che li proietta su...

Roma, 18 giu. (askanews) – È disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di LOVE U / HATE U, il nuovo singolo dei Boomdabash uscito alla vigilia dell’estate per Capitol Records Italy (Universal Music Italy) su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Con un sound super catchy che li proietta su una wave inaspettata, i Boomdabash riescono ancora una volta nell’impresa di intrecciare freschezza, emotività e leggerezza. Il videoclip – diretto da Diego Ferri e prodotto da Flexin Media Team – è un susseguirsi di immagini che segue il ritmo frenetico dei BPM del brano. LOVE U / HATE U esprime l’ambivalenza dell’amore che si trasforma in odio.

I Boomdabash, in viaggio per tutta Italia con il Venduti Tour 2024 prodotto da BPM Concerti, faranno tappa a Forlì il 5 luglio, il 16 a Paterno (Pz), il 26 a Piedimonte Matese (CE), il 28 a Crotone, il primo agosto a Francavilla al Mare, il a Sammichele Di Bari, il 9 a Capo D’Orlando (ME), il 12 a Budoni (SS), il 22 a Luzzi (Cs) e il 25 a Luco Dei Marsi (AG).