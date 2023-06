Boomdabash, arriva 'Lambada': nuovo singolo con Paola & Chiara

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - I Boomdabash salutano l’arrivo dell’estate con il nuovo singolo 'Lambada' feat. Paola & Chiara da venerdì 16 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy). Un viaggio...

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – I Boomdabash salutano l’arrivo dell’estate con il nuovo singolo 'Lambada' feat. Paola & Chiara da venerdì 16 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy). Un viaggio negli anni Novanta, nelle estati del Festivalbar, glitter colorati e squilli sui primi cellulari. La band annuncia anche il titolo del nuovo disco 'Venduti' in uscita venerdì 14 luglio, già disponibile in pre-order, a distanza di tre anni dall’ultimo album in studio.

In partenza anche il 'Summer Tour 2023 – The Party Specialists' venerdì 16 giugno da Rimini, prodotto da Bpm Concerti e Trident Music. La voglia di divertirsi e scatenarsi è il passepartout con cui Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker) – party specialists d’eccezione – conquisteranno alcuni dei festival più importanti d’Italia per il loro primo vero grande incontro con il pubblico. Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito di Bpm.