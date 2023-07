Boomdabash: ci chiamano "Venduti" e noi ne facciamo un punto di forza

Milano, 14 lug. (askanews) – Li hanno chiamati “Venduti” e i Boomdabash con l’ironia e la potenza di chi ha davvero fatto la gavetta e si è conquistato un posto d’onore nel mondo della musica replicano agli haters con il loro nuovo album di studio.

“Abbiamo chiamato il nostro album Venduti perché è uno dei commenti, tra i tanti positivi, uno dei negativi che abbiamo ricevuto per tante volte, ma invece di farne un insulto ne abbiamo fatto un punto di forza ed è per questo che abbiamo chiamato Venduti il nostro album”.

Un importante progetto discografico che racconta a 360 gradi la doppia anima del gruppo salentino, tra sound ricchi, ballabili e frizzanti e brani dal carattere più intimista con tematiche importanti, sempre nel rispetto delle loro origini. “Assolutamente senza scordarci da dove veniamo le nostre hit hanno un sound che proviene dal reggae e dalla dancehall e abbiamo tanto rispetto per le origini delle nostre sonorità. Noi siamo nati meridionali e moriremo meridionali col meridione nel cuore”.

Con oltre 3 miliardi di stream totali e 30 dischi di platino i Boomdabash anche grazie a importanti collaborazioni sono considerati degli hitmaker. Nell’album Venduti ci sono i featuring con Paola e Chiara, Annalisa, Al Bano, Emma, ed Eiffel 65. “La base per collaborare con un artista, non sono mai le strategie radiofoniche e discografiche, ma dobbiamo avere empatia e complicità umana con gli artisti, se questa cosa non c’è non arriviamo a collaborare”.

“Siamo quello che abbiamo sempre voluto essere”, ribadiscono a gran voce i Boomdabash che portano live sui palchi del tour quest’estate tutta la loro energia.

