Boomdabash, continua il successo della loro hit estiva insieme a Baby K: “Mohicani” è disco di platino

"Mohicani", il nuovo singolo dei Boomdabash e di Baby K, viene certificato disco di platino: prosegue così il successo travolgente della loro hit estiva.

Prosegue il successo dei Boomdabash, che come ogni estate regalano hit estive che fanno ballare. Questa volta è vincente l’unione con Baby K. Il nuovo singolo dei Boomdabash con Baby K, “Mohicani” è certificato disco di platino.

Boomdabash e Baby K, “Mohicani” è disco di platino

Sound accattivante, ritornello coinvolgente e un testo che resta subito impresso hanno reso “Mohicani” una vera hit dell’estate che resta nelle orecchie e promette spensieratezza e divertimento. Il nuovo singolo è una contagiosa esplosione di positività, un pezzo di estrema forza in cui melodie reggae, elettroniche e pop si fondono insieme dando vita a un’atmosfera unica destinata a farci alzare il volume, ballando per tutta l’estate. Una canzone leggera che ha l’intenzione di farci tornare a vivere e sorridere davvero, una hit già tormentone di questa estate.

Travolgente il successo di Mohicani il nuovo singolo di Boomdabash e Baby K che viene certificato disco di platino dalla FIMI/GFK. Uscito su etichetta B1/Soulmatical – Polydor (Universal Music Italy). Il brano è in classifica top 10 dei singoli più venduti in Italia (classifica ufficiale FIMI) e il videoclip ufficiale ha superato le 12 milioni di views sulla rete con un balletto che sta diventato virale su Tik Tok.

In top 10 dei dischi più venduti anche Don’t worry Best of, raccolta dei primi 15 anni di carriera della band con le più grandi hit di sempre, il disco rimane in classifica dopo oltre 8 mesi dalla sua pubblicazione.

Boomdabash e Baby K, “Mohicani” è disco di platino: il successo del brano

“Mohicani” segna il ritorno in musica in grande stile della band campione delle estati degli ultimi anni, i Boomdabash che quest’anno incontrano a grande sorpresa Baby K, altra hitmaker italiana dai successi da record.

Su YouTube è disponibile anche il video di una speciale Live session performance di Mohicani girata sotto il faro di Santa Maria di Leuca, il video della live session di Mohicani è in tendenza YouTube.

Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae – pop, un pezzo di grande effetto che rimanda alla dancehall tipica della giamaica, rispecchiando l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle migliori reggae band italiane in grado di mixare sapientemente sonorità reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop.