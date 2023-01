Boomerissima, Francesco Facchinetti asfaltato dai fan: "Ingrassato e irriconoscibile"

Francesco Facchinetti è stato bersagliato dalle critiche per via del suo aspetto a Boomerissima.

Francesco Facchinetti è stato travolto dalle critiche dei social dopo aver preso parte a Boomerissima, il programma condotto dalla sua ex, Alessia Marcuzzi.

Francesco Facchinetti: le critiche sui social

Francesco Facchinetti è stato uno dei primi vip a prendere parte a Boomerissima, il nuovo programma condotto dalla sua ex, Alessia Marcuzzi. Durante la sua partecipazione allo show il produttore è apparso visibilmente ingrassato, e la questione ha sollevato le polemiche dei social dove in tanti lo hanno bersagliato per via del suo aspetto fisico. “Irriconoscibile”, ha scritto qualcuno sui social, mentre altri hanno aggiunto: “Sorry ma ti serve un po’ di sole e palestra”.

Al momento Facchinetti non ha replicato alla valanga di commenti giunti sui social nei suoi confronti, e in tanti si chiedono se lo farà.

Il siparietto sulla canzone preferita

A Boomerissima Francesco Facchinetti, ex compagno di Alessia Marcuzzi e padre di sua figlia Mia, ha finito per mettere in imbarazzo la conduttrice menzionando la “loro” canzone.

“Parliamo di un brano che fu galeotto per noi, anche se tu non te lo ricordi, perché ha attivato una storia che è durata nel tempo ed è stata una bellissima storia d’amore.

La canzone si chiama Take on me”, ha affermato, mentre la conduttrice insisteva nel non ricordare a quale brano facesse riferimento. I due hanno mantenuto rapporti pacifici dopo la separazione e oggi Alessia Marcuzzi è un’ottima amica di Wilma Helena Faissol, moglie di Facchinetti.